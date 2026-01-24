Mauritanie : évacuation exigée des chercheurs d’or près de la frontière marocaine

La Mauritanie a ordonné l’expulsion immédiate de tous les orpailleurs installés à proximité des frontières avec le Maroc, selon un décret publié le 21 janvier qui leur accorde une semaine pour quitter les lieux.

Cette décision intervient après des affrontements entre des orpailleurs mauritaniens et des éléments armés du Polisario qui ont essayé de franchir la frontière pour accéder à la zone tampon du Sahara occidental marocain.

En mai 2025, l’armée mauritanienne avait déjà fermé la zone de Lebreika pour les mêmes motifs, empêchant les combattants du Polisario de traverser la frontière mauritanienne et de se rendre dans les territoires contrôlés par le Maroc.

Nouakchott observe une neutralité rigoureuse dans le conflit du Sahara occidental et n’autorise aucune utilisation de son territoire comme base arrière ou zone de transit pour des groupes armés. Le décret vise à sécuriser les frontières, protéger les populations civiles (y compris les orpailleurs) et éviter l’escalade.