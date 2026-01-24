Nezha Bidouane réélue membre du CA de la Fédération internationale du sport pour tous

La réélection de Mme Bidouane, double championne du monde du 400 m haies, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sydney et médaillée d’or à la Coupe du monde à Johannesburg en 1998, confirme la présence en force du Royaume au sein des instances sportives continentales, régionales et internationales et consolide la diplomatie sportive nationale, véritable soft power consacrant le rayonnement du Maroc.

Dans une déclaration à la presse, Mme Bidouane a exprimé sa joie pour cette réélection, soulignant que la confiance des partenaires de plusieurs pays issus de quatre continents témoigne de l’importance du rôle de la FRMSPT ainsi que de l’estime et du respect que lui vouent les membres de cette instance sportive internationale. Ce congrès électif, a-t-elle dit, a été une occasion de rencontres et d’échanges entre les représentants de pays frères et amis qui ont affiché leur ferme volonté de participer à la 2e édition du Festival international des jeux et sports traditionnels, que compte organiser prochainement la Fédération royale à Guercif.

Pour sa part, M. Issa Mohammed Abderrahim s’est félicité de l’intérêt croissant des pays membres de la Fédération internationale pour l’organisation des manifestations du sport pour tous. Il a saisi l’occasion pour saluer le rôle d’avant-garde du Maroc dans la promotion du sport pour tous, en particulier, et des différentes disciplines sportives, en général, soulignant que « le Royaume s’impose désormais comme un modèle à suivre ».

Le président de la FISPT a, dans ce sens, mis en avant la qualité exceptionnelle des cadres marocains ainsi que les infrastructures de classe mondiale dont dispose le Royaume, soulignant les succès retentissants dans l’organisation des grandes manifestations internationales les plus prestigieuses, notamment footballistiques.

Les travaux de l’assemblée générale extraordinaire et du congrès électif de cette instance sportive internationale ont connu la participation de 101 membres représentant 35 pays issus de quatre continents. Lors de cette assemblée, il a été décidé de transférer le siège de la FISPT vers la capitale italienne Rome. Créée en 1982 à Strasbourg en France, la Fédération avait installé son siège depuis 2009 à Manama au Bahreïn.