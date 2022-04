Liga: le FC Barcelone bat la Real Sociedad 1-0

Les Catalans ont pris les devants rapidement grâce à un but marqué dès la 10e minute par Pierre-Emerick Aubameyang.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Séville FC a battu 3-2 Levante (lanterne rouge à égalité de points avec Alavés, 25 pts).

Les hommes de Julen Lopetegui ont pris l’avantage grâce à deux bus du Mexicain Tecatito sur deux passes de l’ancien Marseillais Lucas Ocampos (14e, 27e) malgré la réduction de l’écart par José Luis Morales (22e). Et ils ont scellé la victoire grâce à un but en fin de match de l’international français Jules Koundé (81e), en résistant au but tardif de Roberto Soldado (87e) et au pénalty manqué quelques minutes plus tôt par Morales (71e).