L’industrie mondiale du tourisme devrait créer 126 millions d’emplois au cours de la prochaine décennie

Le dernier rapport sur l’impact économique du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) note que le secteur des voyages et du tourisme sera un moteur de la reprise économique mondiale après la pandémie de Covid-19.

Le rapport prévoit que le PIB du secteur des voyages et du tourisme augmentera à un taux moyen de 5,8 % par an entre 2022 et 2032, dépassant ainsi le taux de croissance de l’économie mondiale.

“Un nouvel emploi sur trois sera lié au secteur du tourisme et du voyage”, a précisé la présidente du WTTC, Julia Simpson.

Dans la région du Pacifique, le secteur rebondira de manière significative et devrait créer près de 77 millions de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie, selon le document. Parallèlement, la contribution du secteur au PIB régional devrait croître à un taux annuel moyen de 8,5 % entre 2022 et 2032, plus rapidement que la croissance économique globale de la région.

Selon le WTTC, le secteur mondial du tourisme a commencé à se redresser en 2021 lorsque sa contribution au PIB a augmenté de 21,7 % en glissement annuel pour atteindre plus de 5.800 milliards de dollars.