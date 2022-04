Tourisme : l’ONMT dévoile sa nouvelle campagne internationale “Maroc, Terre de Lumière”

La marque se décline à travers trois composantes, à savoir une identité visuelle de la marque Maroc, un grand film promotionnel et de nombreuses déclinaisons en affichage. S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, s’est arrêté sur la signification du nouveau logo de la marque. “Marque distinctive et signe de statut, le sceau donne un aspect premium à l’identité et sa forme ovale amène une dimension de richesse, de fertilité et d’abondance qui évoque l’hospitalité”, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, M. El Fakir a relevé que la lumière est la première chose qui frappe quand on découvre le Maroc, indiquant qu’elle impulse 3 choses uniques au Maroc, à sa population et à son expérience, à savoir le mouvement, l’inspiration et la création.

Cette marque unique qui vise à positionner la destination Maroc dans la travel 10 bucket list, sera valable partout dans le monde et déclinée selon différents plans d’action, a avancé le DG de l’ONMT.

Ont pris part à cette cérémonie, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami.