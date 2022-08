Libye : Washington appelle à la désescalade à Tripoli

“La grande majorité des Libyens cherchent à choisir pacifiquement leurs dirigeants par la voie des élections. Nous appelons ceux qui risquent une fois de plus d’être entraînés dans la violence à déposer les armes et exhortons en particulier les dirigeants libyens à s’engager à nouveau sans délai à identifier une base constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price. Il a ajouté, dans un communiqué, que “l’instabilité persistante rappelle l’urgente nécessité de nommer un nouveau représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye afin de reprendre les efforts de médiation, avec le soutien unifié de la communauté internationale”.

M. Price a affirmé que les États-Unis continueront à appeler au calme et au “réengagement en faveur des élections” lors des prochaines consultations du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye prévues le 30 août courant.