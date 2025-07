Libye : rencontre internationale de haut niveau sur la migration irrégulière

S’exprimant lors de la séance d’ouverture de cette rencontre, le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdel Hamid Dbeibah, a souligné que son pays mène une véritable lutte contre les gangs et les groupes armés qui profitent de la question migratoire et se livrent à la traite des êtres humains et au crime organisé, expliquant que ces éléments constituent une menace directe pour la sécurité locale et internationale.

En outre, il a souligné que le traitement de la question migratoire ne peut être séparé du contexte sécuritaire global, en ce sens que l’extension de l’autorité de l’État et le démantèlement des foyers de chaos ont un impact direct sur le contrôle des frontières et la lutte contre les activités illégales.

Rappelant que la Libye accueille entre 3 et 4 millions d’immigrés clandestins, le ministre de l’Intérieur par intérim, Imad Al-Tarabulsi, a indiqué que la stratégie nationale pour la lutte contre la migration irrégulière vise, de prime abord, l’augmentation du taux de retour volontaire et l’expulsion de toutes les personnes entrées illégalement dans le pays et ayant causé des troubles sécuritaires ou sociaux.

La situation actuelle nécessite une coopération internationale sérieuse, a insisté le responsable libyen, ajoutant que le gouvernement compte signer une convention avec l’Union européenne pour instaurer un cadre institutionnel efficace garantissant le partage des charges et renforçant la stabilité en Libye et dans la région.

Cette rencontre internationale a connu la participation du commissaire européen aux Affaires intérieures, Magnus Brunner, du ministre grec des Migrations et de l’Asile, Athanasios Plevris, du ministre italien de l’intérieur, Matteo Piantedosi et de l’ambassadeur de la délégation de l’UE en Libye, Nicola Orlando, entre autres.