Lutte contre les changements climatiques : le Maroc demeure un partenaire « stratégique » pour l’UE (Ambassadrice)

« Ce n’est pas un hasard si le Maroc a été le premier pays avec lequel nous avons développé et signé, comme Union européenne, un partenariat vert que nous avons lancé en 2022 et qui est devenu le cadre politique de notre coopération sur les questions vertes », a dit Llombart Cussac, lors de la 2ème édition de la conférence « Scaling up carbon market in Africa : Shaping fair and effective markets », estimant que le Maroc et l’UE peuvent et doivent rester à la pointe du combat global contre les changements climatiques.

D’après elle, ce partenariat a permis au Maroc d’être informé en priorité de tous les développements législatifs et réglementaires européens liés au Pacte vert, dont ceux sur la tarification carbone, l’économie circulaire, l’hydrogène vert, etc.

« Cela a permis aussi de mobiliser une partie substantielle de notre coopération financière sur ces thématiques vertes pour appuyer les stratégies et les réformes marocaines sur la transition énergétique « énergie verte », la politique agricole et forestière « terre verte », ou l’économie circulaire « économie verte », a ajouté l’ambassadrice de l’UE au Maroc.

Mme Llombart Cussac a, par ailleurs, réaffirmé que l’UE reste fermement engagée dans la transformation de son économie vers la neutralité carbone, estimant que la collaboration entre l’Union et le Maroc sur ces thématiques de la tarification carbone et des marchés carbone est primordiale pour accélérer la transition verte et pour saisir toutes les opportunités qu’offre cette transition de part et d’autre.

Tenue à l’initiative de Casablanca Finance City Authority (CFCA) et le groupe CDG, en collaboration avec l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), cette conférence s’est articulée autour de deux principaux panels abordant le développement de projets sur les marchés carbone en Afrique et les perspectives des acheteurs et investisseurs sur ces marchés, ainsi que sur l’émergence de Casablanca comme un hub régional du marché carbone.