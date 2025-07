L’Arabie Saoudite approuve le régime d’acquisition immobilière pour les étrangers

Cette décision, qui prendra effet au début de l’année prochaine, fait suite à une consultation publique menée en avril dernier par le ministère de l’Investissement concernant l’amendement du régime d’acquisition et d’exploitation immobilière pour les non-Saoudiens.

Cet amendement vise ainsi à renforcer et optimiser l’efficacité des procédures et des dispositions relatives à l’acquisition et à l’utilisation des biens immobiliers par les étrangers dans les villes et les zones économiques ciblées par les programmes de développement, y compris la Mecque et Médine.

Cette initiative constitue une avancée majeure pour le secteur immobilier dans le Royaume, d’autant plus que l’intérêt des investisseurs étrangers pour acquérir des biens immobiliers dans le pays devient de plus en plus marqué.

Selon l’Autorité générale saoudienne de l’immobilier, ce secteur a enregistré une croissance soutenue ces dernières années, portant sa contribution au produit intérieur brut à 14 % en 2024.

Plus tôt cette année, l’Arabie saoudite a autorisé les non-nationaux à investir dans des sociétés cotées en Bourse détenant des biens immobiliers dans les périmètres urbains de La Mecque et de Médine.