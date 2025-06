Les pèlerins affluent vers le Mont Arafat

Les pèlerins vont accomplir les prières d’Ad-Dohr et d’Al-Asr, raccourcies et regroupées avec un seul appel (adhan) mais deux iqama, dans la Mosquée de Namira après avoir écouté la Khotba d’Arafat, qui sera traduite en 35 langues en faveur des musulmans des quatre coins du monde durant la saison du Hajj 1446/2025. Au coucher du soleil, les pèlerins déferleront vers Muzdalifah où ils accompliront les prières d’Al Maghrib et d’Al Icha.

Se trouvant à environ 20 km de La Mecque, le Mont Arafat, connu également sous le nom Jabal Al-Rahma, est l’étape la plus importante du pèlerinage.

Le transport vers Arafat se fait notamment via le Train des Lieux Saints, qui transportera 350.000 pèlerins, ainsi que 24.000 bus circulant en rotation sur des trajets organisés et bien planifiés.

Par ailleurs, 85.000 m² de l’esplanade de la Mosquée de Namira ont été ombragés à l’aide de 320 parasols et 350 colonnes de brumisation, en plus de la plantation d’arbres, ce qui contribue à enrichir l’expérience spirituelle des pèlerins. De même, une surface de 60.000 m² a également été aménagée à Arafat pour ombrager et refroidir les itinéraires à l’aide de ventilateurs brumisateurs, afin d’atténuer l’effet de la chaleur solaire directe.

La plaine d’Arafat connaît également une mobilisation importante de divers organismes gouvernementaux (sécurité, santé et municipalité), à travers, entre autres, la mise en service de l’hôpital de Jabal Al-Rahma, en plus de nombreux centres de santé et postes de premiers secours répartis dans la zone pour prendre en charge les cas d’urgence.

Plate et s’étalant sur une surface 33 km², la Plaine d’Arafat est entourée d’une chaîne de montagnes. Au nord se trouve Jabal Al-Rahma (Mont de la Miséricorde), une élévation modeste formée de grosses pierres noires. Il mesure 300 mètres de long, 640 mètres de circonférence, avec une élévation de 65 mètres par rapport au sol environnant. À son sommet se dresse un repère de 7 mètres de haut.