Le président français ouvre le débat au sujet du partage de la dissuasion nucléaire française avec les autres pays européens

« J’ai décidé d’ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen » , a affirmé le président Macron dans une adresse aux Français.

Il a affirmé que la France dispose de «l’armée la plus efficace d’Europe et grâce aux choix faits par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacité de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nos voisins».

M. Macron a dans le même contexte appelé à des «investissements supplémentaires» en matière de défense, annonçant une réunion la semaine prochaine avec les industriels français dans le domaine de l’armement.

Le président français a à cet égard affirmé qu’il sera présent, demain jeudi, à un sommet européen extraordinaire à Bruxelles qui examinera la question de la défense commune et celle de la paix en Ukraine.

Lors de ce sommet, «plusieurs décisions seront prises . Des financements communs seront décidés pour acheter sur le sol européen des chars, des avions…», a affirmé M. Macron, notant que les pays européens pourront renforcer leur défense sans creuser leur déficit.