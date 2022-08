Le nouveau commandant de la force Barkhane reçu par le président nigérien

“Nous quittons le Mali (…) et nous avons besoin de sortir énormément de matériels que nous avons amassés pendant huit années d’opération dans ce pays”, a dit le général Baratz, cité par le communiqué.

Selon lui, “la seule solution pour le faire, c’était de passer par le Niger et nous souhaitions remercier officiellement le président de la République pour son appui dans cette réarticulation”.

Le général Baratz a rappelé que le retrait de Barkhane du Mali “nécessite énormément de trafic routier. Il y a actuellement 6.000 conteneurs à sortir du Mali et on ne peut le faire que par la route”.

“Nous savons toutes les complications et tous les troubles que peuvent causer ces différents convois, qui font parfois plus de dix km de long. C’est effectivement pénible pour tout le monde. Nous reconnaissons vraiment l’effort réalisé par le peuple nigérien au profit des Français pour nous permettre justement de sortir proprement et correctement du Mali”, a-t-il ajouté.