Pelosi à Taiwan : La Chine convoque l’ambassadeur des Etats-Unis, annonce des exercices militaires

La Chine a convoqué « d’urgence » l’ambassadeur des Etats-Unis à Beijing, Nicholas Burns, tard dans la nuit de mardi à mercredi, et annoncé des exercices militaires à balles réelles dans le détroit de Taïwan suite à l’arrivée de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur américain en Chine, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, a adressé au diplomate de « fortes protestations » concernant la visite de Mme Pelosi, rapportent les médias chinois. M. Xie a indiqué qu’il s’agit d’« une grave violation du principe d’une seule Chine et des trois communiqués conjoints sino-américains » au sujet de cette question.

La visite de Mme Pelosi « a un sévère impact sur le fondement politique des relations entre la Chine et les Etats-Unis », a dit le responsable chinoise. Par ailleurs, le ministère chinois de la Défense nationale a publié, mardi soir, une déclaration en réponse au déplacement de Mme Pelosi à Taiwan, soulignant que l’armée chinoise « est en état d’alerte ».

La déclaration, lue par le porte-parole du ministère, Wu Qian, a fait savoir que l’armée « mènera en réponse une série d’opérations militaires ciblées afin de sauvegarder résolument la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine ».

Un communiqué, publié par l’agence Xinhua, indique « l’armée populaire de libération mènera d’importants exercices militaires et des activités d’entraînement, y compris des exercices à balles réelles », dans les eaux du détroit de Taiwan. « Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux navires et aux aéronefs d’entrer dans les zones maritimes et l’espace aérien » de la zone où les exercices seront menés.