Le Maroc « un partenaire stratégique » pour la sécurité et la prospérité au Sahel (Think-tank britannique)

Le Royal United Services Institute (RUSI), l’un des think-tanks les plus prestigieux du Royaume-Uni, a mis en avant, jeudi, le rôle important que joue le Maroc en faveur du renforcement de la sécurité et la promotion de la prospérité dans la région du Sahel, qualifiant le Royaume de « partenaire stratégique » dans ce domaine.

« Le rôle stratégique du Maroc pour la promotion de la stabilité dans la région du Sahel est central afin de contrer les menaces transfrontalières », indique RUSI dans une analyse, préparée par Beatriz de León Cobo, Nicholas Hopton trois et Burcu Ozcelik, trois experts éminents de ce centre de réflexion spécialisé dans les questions militaires et sécuritaires.

Ce rôle dynamique et avant-gardiste du Maroc est renforcé par des initiatives lancées par le Royaume dont l’initiative atlantique qui ambitionne notamment de promouvoir la coopération sécuritaire régionale, indique le think-tank basé à Londres.

D’après le centre de recherche, le Maroc s’est imposé durant les dernières années comme « un acteur clé pour soutenir la stabilité au Sahel, mettant à profit sa position stratégique, ses relations ancrées dans l’histoire avec la région et ses liens de partenariat de développement stratégique.

Le think-tank rappelle, dans ce contexte, l’importante rencontre organisée en décembre dernier au siège de RUSI à Londres sur « les géopolitiques du Sahel : menaces transnationales, sécurité et stabilité », durant laquelle plusieurs experts britanniques, européens et africains ont passé au peigne fin le rôle stabilisateur que joue le Maroc dans la région. « En tant que pont historique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, le Maroc occupe une position unique pour agir comme une force stabilisatrice, utilisant une combinaison d’outils diplomatiques, économiques et sécuritaires pour soutenir le développement durable et la sécurité au Sahel », note le centre, soulignant que le Maroc a pris un certain nombre de mesures stratégiques pour devenir un partenaire clé en matière de sécurité du Royaume-Uni et de l’Europe.

Initiative Atlantique

L’Initiative Atlantique, lancée par le Roi Mohammed VI visant notamment à fournir aux pays enclavés du Sahel un accès aux routes commerciales maritimes vitales via les infrastructures portuaires atlantiques du Maroc demeure, selon RUSI, l’une des mesures « les plus ambitieuses » prises par Rabat.

Le plan vise à favoriser l’intégration économique régionale afin de réduire la dépendance à l’égard des routes de transit instables, tout en renforçant les liens du Maroc avec ses voisins du sud pour lutter à long terme contre l’instabilité, le terrorisme et les trafics illicites dans la région, explique le think-tank, relevant que l’intégration et la stabilité économiques sont en droite ligne de l’intérêt que porte le Royaume-Uni à la promotion de la stabilité et la sécurité des peuples de la région.

Le centre londonien souligne par ailleurs que l’engagement du Maroc avec les pays du Sahel est également profondément ancré dans des partenariats géoéconomiques plus larges visant à renforcer l’intégration régionale, tels que le gazoduc Nigéria-Maroc, qui vise à relier les ressources énergétiques de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique du Nord et à l’Europe. « Même si la région est confrontée à de nombreux défis sécuritaires, politiques et diplomatiques, les investissements du Maroc dans les infrastructures, le secteur bancaire et les télécommunications illustrent son engagement en faveur de l’interdépendance économique pour lutter contre l’extrémisme et promouvoir des partenariats durables », poursuit le think-tank.

Pour Beatriz de León Cobo, l’accès aux ports marocains offre aux pays du Sahel « un corridor essentiel vers les marchés mondiaux, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des autres voisins ». Après avoir rappelé les menaces qui guettent la région, la chercheuse a mis en avant l’importance de l’engagement du Maroc en faveur du Sahel, un engagement qui se traduit concrètement sur le terrain par des aides au développement et des investissements dans les infrastructures.

A la faveur de ces initiatives, le Maroc s’est imposé comme « partenaire fiable » pour les pays de la région, a dit Mme de León Cobo L’accès aux infrastructures portuaires du Maroc offre aux pays enclavés de la région un accès « crucial » aux marchés mondiaux, argumente-t-elle, citant d’autres projets d’investissements lancés dans la région avec le soutien du Maroc dont un projet dans le domaine de l’énergie au Niger.

« Le soutien du Maroc a aidé le Niger à renforcer sa souveraineté énergétique », précise-t-elle. Le centre de recherche britannique souligne que le renforcement de la sécurité dans la très stratégique région du Sahel passe par un partage solide de renseignements, des opérations conjointes et des investissements socio-économiques qui s’attaquent aux causes profondes de l’instabilité. RUSI note, dans ce contexte, que le succès de l’instauration de la paix et la promotion de la prospérité au Sahel et dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest dépend d’efforts collectifs cohérents qui transcendent les frontières nationales.