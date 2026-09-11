Le Maroc ne doit pas servir de « bouc émissaire » dans les joutes politiques espagnoles (expert canadien)

Le Maroc ne doit pas servir de « bouc émissaire » dans des joutes politiques espagnoles internes, a affirmé Jack Jedwab, président-directeur général de l’Association d’études canadiennes, relevant de l’Institut Metropolis spécialisé dans les questions de migrations et d’intégration.

Dans une déclaration à la MAP, en réaction aux précisions apportées par le ministère marocain des Affaires étrangères au sujet des derniers développements des relations maroco-espagnoles, M. Jedwab a souligné que la coopération du Maroc avec le pays ibérique est fondée sur le respect mutuel et ne doit pas céder aux calculs politiques étriqués en Espagne.

Le Maroc et l’Espagne sont liés par la géographie, l’économie et la sécurité, a relevé M. Jedwab, appelant à la préservation de cette coopération essentielle, qui ne saurait être sacrifiée pour des considérations de politique intérieure.

Il a, en outre, relevé que la gestion de la migration constitue une responsabilité partagée, estimant que cette volonté de coopération doit prévaloir au service des intérêts communs des deux pays.

Et d’ajouter, en conclusion, que la question migratoire ne doit pas être instrumentalisée à des fins électorales en Espagne.