Le Front de Salut National en Syrie appelle les nouvelles autorités syriennes à rompre toute relation avec le Polisario

«Nous appelons M. Ahmed Al-Charaa en tant que Chef d’Etat, et M. Assaad Al-Chibani en tant que ministre des Affaires étrangères, à corriger les graves erreurs commises par le régime déchu à l’encontre des relations syro-marocaines», souligne dans un communiqué le président du Front de Salut National, Fahd Al Masri, en rappelant le soutien constant du Maroc à «l’unité nationale syrienne et à son intégrité territoriale ».

Le FSN appelle les nouvelles autorités de Damas à rompre toute relation avec le Polisario, allié du régime Al-Assad.

«Nous appelons la direction syrienne à reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, et à ouvrir un Consulat Général à Laâyoune, l’une des grandes provinces du Sahara marocain, et prendre les mesures nécessaires au renforcement des relations bilatérales», fait-on valoir.

Et d’ajouter que la Syrie doit « tirer profit de l’expertise et de l’expérience marocaines pour reconstruire les institutions civiles et militaires syriennes, et mettre à contribution les compétences du secteur privé marocain dans le processus de reconstruction et de promotion de l’économie syrienne ».

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ahmed Al-Charaa, à la suite de son accession à la présidence de la République Arabe Syrienne durant la période de transition.

Le souverain a saisi cette occasion pour réaffirmer la position du Royaume du Maroc qui a, de tout temps, été celle de soutenir le peuple syrien frère pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la quiétude et à la stabilité. Une position constante qui incite, aujourd’hui comme hier, le Royaume à se tenir aux côtés du peuple syrien alors qu’il traverse une étape délicate et décisive de son histoire, et ce, en parfaite harmonie avec sa position de principe en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie.