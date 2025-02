Le Caire : le Parlement arabe tient une session plénière avec la participation du Maroc

Le Maroc a été représenté par une délégation, composée du conseiller parlementaire et président de la commission économique et financière du parlement arabe, Mohamed El Bakkouri, du député et membre de la commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, Mohamed Lahmouch, du député et membre de la commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme, Mohamed Ayach, et de la députée et vice-présidente de la commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, Khadija Hajjoubi.

A l’ordre du jour de cette session figuraient l’étude des rapports des commissions permanentes et des sous-commissions portant sur les évolutions politiques et sécuritaires dans plusieurs pays arabes, ainsi que l’élaboration de lois et de législations de référence visant à enrichir le cadre législatif arabe.

Ont également été abordés le renforcement des relations économiques avec plusieurs entités et organismes, la coopération en faveur de l’intégration économique arabe, ainsi que le soutien à l’action arabe commune.

Le Parlement arabe a tenu, dans la matinée, une session d’urgence sur la Palestine, en présence des membres de la section parlementaire marocaine, consacrée à la situation à Gaza et au soutien à la cause palestinienne.

Intervenant à cette occasion, le président du Parlement arabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, a souligné que la programmation de cette session spéciale, dédiée au soutien au peuple palestinien, découle de la responsabilité nationale et du devoir moral envers la cause palestinienne, et vise à réaffirmer le rejet arabe total de toute tentative de liquidation de cette cause, ainsi qu’à soutenir les efforts arabes de reconstruction de la bande de Gaza.