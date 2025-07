L’année 2025, une étape clé dans la Feuille de route climatique du Maroc (Benali)

S’exprimant lors d’une réunion de la Commission Nationale des Changement Climatiques et de la Diversité Biologique (CNCCDB), Mme Benali a souligné que la troisième version de la CDN (CDN 3.0) incarne une vision renouvelée et inclusive, qui s’inscrit dans une logique participative, intégrant les départements ministériels, les établissements publics, le secteur privé, la société civile, les milieux académiques et les collectivités territoriales.

Elle a précisé que cette démarche est le fruit d’un processus consultatif sans précédent, avec plus de 60 consultations bilatérales qui ont été menées, notant que ce processus a connu une participation féminine remarquable de 51%. De même, elle a permis d’identifier des projets structurants en matière d’atténuation et d’adaptation, alignés avec les priorités socio-économiques et environnementales du pays.

La nouvelle CDN, a-t-elle ajouté, prévoit notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) portée à plus de 53% à l’Horizon 2035, la fixation d’objectifs d’adaptation sectoriels chiffrés et un portefeuille de projets d’adaptation en synergie avec la biodiversité, la prise en compte explicite des principes de la transition juste, du genre et d’inclusion territoriale, ainsi qu’un portefeuille de plus de 190 projets bancables, éligibles aux mécanismes de financement climatiques innovants et aux dispositions de l’Article 6 de l’Accord de Paris.

Mme Benali a estimé que cette réunion constitue également une occasion de rappeler que les efforts de lutte contre le changement climatique ne peuvent être dissociés de la préservation de la biodiversité, ajoutant que le Maroc s’est engagé, à cet égard, à réviser son Plan d’Action National pour la Biodiversité (PANB) en vue d’en assurer la cohérence avec le Cadre Mondial pour la Biodiversité Kunming-Montréal (CMBKM) adopté à la COP15.

Ce cadre vise notamment à protéger 30% des terres et des océans d’ici 2030 (initiative « 30×30 »), restaurer les écosystèmes dégradés, réduire les impacts de la pollution, de la surexploitation et du changement climatique sur les écosystèmes, intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles et les plans climatiques et mobiliser des financements accrus pour la conservation.

La réussite de ces projets repose sur la capacité à œuvrer ensemble de manière inclusive et cohérente, ainsi que sur la mobilisation des financements nécessaires, y compris au niveau local, et sur la consécration de la transition territoriale à travers l’implication des jeunes, des femmes et des populations vulnérables dans le processus décisionnel, a-t-elle fait savoir.

La réunion a été l’occasion de discuter d’un ensemble de sujets, notamment la troisième version de la CDN 3.0, élaborée en 2025, ainsi que la Feuille de route des secteurs concernés par la décarbonation, en plus de la présentation des résultats de la 62e session des organes subsidiaires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (SB62), tenue à Bonn du 16 au 26 juin 2025.

Lors de cette réunion, qui a vu la participation des membres de la Commission nationale représentant les secteurs ministériels, des acteurs économiques, ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de la société civile, un bilan des activités de la Commission nationale sur les changements climatiques et la biodiversité pour l’année écoulée a été présenté, ainsi que le plan d’action de l’année prochaine.

La préparation de cette troisième version de la CDN s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Maroc au titre de l’Accord de Paris, issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Ce document comprend les projets et mesures liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux effets du changement climatique sur une période de dix ans (2025-2035).

Le Royaume du Maroc, grâce à son engagement constant sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de lutte contre les changements climatiques, a présenté sa première CDN en 2016, annonçant son ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42%. Cet objectif a été révisé à la hausse en 2021, dans le cadre de la deuxième contribution, pour atteindre 45,5%, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.