L’Amérique retient son souffle, à la veille de la comparution de Trump devant la justice

Depuis l’inculpation du milliardaire par un grand jury de New York dans une affaire de mœurs, cette comparution attendue est sur toutes les lèvres dans les milieux politique et médiatique. Le camp républicain dénonce une persécution politique et accuse les démocrates de vouloir ternir l’image de l’ancien locataire de la Maison Blanche et candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024. Fait inédit dans l’histoire américaine, c’est la première fois en effet qu’un ancien président est inculpé au pénal par un grand jury. Mardi, le milliardaire de 76 ans va comparaître devant un juge new-yorkais pour se voir signifier les charges qui pèsent sur lui.

Trump a confirmé lundi qu’il compte bien se rendre dans la salle d’audience dans un tribunal de Manhattan. Dans une série de publications sur sa plateforme Truth Social, l’ancien président a annoncé qu’il quitterait sa résidence de Mar-a-Lago en Floride lundi et se dirigerait vers la Trump Tower à New York avant sa comparution. “Mardi matin, j’irai, croyez-le ou non, au palais de justice. L’Amérique n’était pas censée être comme ça !”, a écrit l’ancien président. Bien que l’acte d’accusation n’ait pas encore été dévoilé, Trump et ses partisans ont dénoncé la décision du grand jury, la qualifiant de “persécution politique et d’ingérence électorale”. La police de New York est mobilisée depuis l’annonce de cette inculpation pour éviter tout débordement de la part des partisans de Trump ou ses détracteurs, alors que le souvenir de l’assaut donné contre le Capitole le 6 janvier 2021 continue de hanter les esprits. L’ancien président a nié à plusieurs reprises les actes répréhensibles qui lui sont reprochés dans cette affaire et a enchaîné les attaques contre le procureur de New York Alvin Bragg et d’autres démocrates après l’annonce de son inculpation. “Je crois que cette chasse aux sorcières se retournera massivement contre Joe Biden”, a déclaré l’ancien président dans un communiqué. Les conseillers et alliés de Trump ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’ancien président pourrait être jugé à Manhattan, indiquant que la population majoritairement démocrate du district ne lui permettra pas d’obtenir un procès équitable. Selon plusieurs analystes, cette affaire pénale risque de faire basculer la campagne présidentielle de 2024 dans une nouvelle phase, car l’ancien président a juré de poursuivre sa course vers un second mandat en dépit des accusations criminelles portées contre lui. Jusqu’à présent, la majorité des ténors du GOP se sont ralliés autour de Donald Trump, y compris le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Au sein du Congrès, les leaders du Parti républicain ont également pris la défense de Trump, attaquant avec virulence le procureur Bragg, l’accusant de chasse aux sorcières politique. Le sénateur Ted Cruz a qualifié l’acte d’accusation de “complètement sans précédent” et a déclaré qu’il s’agissait “d’une escalade catastrophique de la militarisation du système judiciaire”. Cette affaire risque de polariser davantage un pays déjà profondément divisé et donner le ton d’une campagne acerbe pour l’élection présidentielle.