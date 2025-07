La France remet au Sénégal une nouvelle installation militaire

Il s’agit de la dernière restitution en date, dans le cadre du retrait militaire de ce pays où la France était militairement présente depuis 1960.

Plusieurs installations avaient déjà été restituées depuis mars par l’armée française aux autorités sénégalaises.

La France « a remis à la disposition de la partie sénégalaise la station d’émission interarmées située à Rufisque », située près de Dakar, selon un communiqué l’ambassade de France au Sénégal parvenu mardi à la MAP, précisant que cette installation était en charge des communications sur la façade atlantique sud depuis 1960.

Selon le communiqué, la rétrocession des dernières installations « est prévue d’ici fin juillet, selon la calendrier communément agréé ».

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé, en novembre dernier, la fin en 2025 de toute présence militaire française et étrangère sur le sol national.

Dans cette perspective, l’armée française avait annoncé le licenciement de l’ensemble de son personnel sénégalais à partir de ce mardi 1er juillet.

Les emprises militaires françaises à Dakar et dans sa périphérie emploient directement 162 personnels et font travailler entre 400 et 500 personnes au total via l’intermédiaire d’entreprises sous-traitantes.