Droits humains : examen à Genève du renforcement de la coopération entre la DIDH et le DCAF

Les échanges ont porté sur les droits humains, les possibilités de renforcer les capacités des acteurs locaux et de la société civile en matière des droits humains, de la bonne gouvernance et la transition démocratique, a déclaré Mme Chuard à la presse, à l’issue de cette entrevue, tenue en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber.

« Le DCAF célèbre ses 25 ans cette année et se réjouit que le Maroc soit parmi ses partenaires », a-t-elle dit, soulignant que le Centre partage des valeurs communes avec le Maroc depuis de longues années, en particulier l’engagement et une direction d’excellence en termes des droits humains et de transition démocratique.

« Nous sommes honorés de pouvoir accompagner le Maroc au niveau technique et de compter sur le Royaume comme un grand acteur au niveau international pour soutenir, au sein des plateformes multilatérales et au-delà, la question des droits de l’Homme », a-t-elle ajouté.

De son côté, M. Belkouch a indiqué que la rencontre s’inscrit dans le cadre de la coopération continue du Maroc avec ce centre international, qui ‘’est une institution multinationale aux composantes diverses’’.

L’expérience du Centre avec le Maroc a débuté il y a environ 18 ans, en travaillant avec la société civile, les départements gouvernementaux et les institutions nationales, a-t-il rappelé, notant que cette expérience s’est enrichie en soutenant les différents projets de réforme initiés par le Maroc pour consolider son choix démocratique et développer son système de gouvernance.

Les deux parties ont partagé leurs préoccupations et exploré les moyens de développer la coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment la gouvernance dans divers domaines et la coopération aux niveaux régional, africain et arabe sur des questions où elles peuvent conjuguer leurs efforts pour garantir la stabilité et la sécurité, a-t-il poursuivi.

‘’La réflexion commune au niveau international sur des questions d’intérêt commun, notamment le climat, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme sont autant de domaines de coopération possibles que nous envisageons de traduire en programmes’’, a ajouté le délégué interministériel.

Cette rencontre, organisée en marge de la 59è session du Conseil des droits de l’Homme, s’est déroulée en présence également de la directrice adjointe du DCAF, Béatrice Godefroy, et de la Secrétaire générale de la DIDH, Fatima Barkan.

Créé en 2000 et basé à Genève, le DCAF œuvre à ‘’l’amélioration de la sécurité des États et de leurs citoyens dans un cadre de gouvernance démocratique, d’État de droit, de respect des droits de l’homme et d’égalité des genres’’. Il vise à ‘’rendre la paix et le développement plus durables en aidant les États partenaires et les acteurs internationaux qui soutiennent ces États à améliorer la gouvernance de leur secteur de la sécurité, grâce à des réformes inclusives et participatives’’.