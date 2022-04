La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée lance la première édition des Prix Méditerranéens

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, basée à Séville, a lancé la première édition des Prix Méditerranéens, une initiative s’inscrivant dans le cadre de la Commission Inter-méditerranéenne de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes et dont la date limite de soumission des candidatures est le 30 avril.

L’objectif de ces prix, lancés en collaboration avec le gouvernement régional andalou, est de reconnaître le travail de personnes et d’institutions, d’entreprises et d’autres organisations qui, par leur travail, ont contribué à promouvoir l’identité méditerranéenne, à favoriser un développement durable et intégré sur toutes ses rives, à promouvoir la paix, le dialogue interculturel et interreligieux dans le bassin méditerranéen, indique la fondation dans un communiqué.

Les Prix Méditerranéens, “qui répondent à la ferme intention de perdurer dans le temps”, s’alignent sur “les objectifs poursuivis” par le Nouvel Agenda pour la Méditerranée adopté en 2021.

Ces prix comprennent une catégorie institutionnelle, destinée aux institutions, entreprises ou autres organisations.

Il s’agit notamment de prix tels que le Prix méditerranéen du numérique, qui distinguera une contribution importante à l’accroissement de la compétitivité ; le Prix méditerranéen vert, pour la promotion de la réduction de l’empreinte écologique en Méditerranée ; et le Prix méditerranéen des femmes, pour la promotion de l’autonomisation des femmes ; le Prix de la solidarité méditerranéenne, pour le parrainage d’actions de solidarité, notamment en cas de pandémie, et le Prix de l’identité méditerranéenne, pour la promotion des valeurs des peuples de la Méditerranée.