Tennis: Jo-Wilfried Tsonga annonce sa retraite après Roland-Garros

“C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de Roland-Garros”, a-t-il écrit sur Twitter.

“C’est le tournoi qui représente le mieux tout ce que j’ai fait”, a indiqué Tsonga dans la vidéo, ajoutant qu’il souhaitait “finir sur le terrain”.

Deux fois demi-finaliste Porte d’Auteuil (2013 et 2015), le Français a disputé une finale de Grand Chelem, à Melbourne en 2008, et possède un des plus grands palmarès de l’histoire du tennis français.

Il a remporté 18 titres en simple (dont deux Masters 1000 à Bercy en 2008 et Toronto en 2014), et quatre en double, en plus d’une médaille d’argent aux Jeux de Londres en 2012 en compagnie de Michaël Llodra.

Monté au 5e rang mondial en février 2012, le Manceau avait également obtenu un titre collectif, en glanant finalement la Coupe Davis en 2017 face au voisin belge.

Son corps ne lui a laissé quasiment aucun moment de répit ces dernières années. Outre une drépanocytose sous-jacente (maladie génétique touchant les globules rouges et provoquant de grosses fatigues), il a souffert des genoux, des vertèbres, de l’articulation sacro-iliaque qui s’est calcifiée.

“J’ai mis du temps à prendre cette décision. Cela fait plusieurs d’années que je me dis ‘Pourquoi je me fais du mal comme ça ?’ Ma tête me dit ‘tu peux jouer toute ta vie’, mais mon corps me rappelle que les aptitudes à me dépasser ne sont plus là”, a précisé l’actuel 220e au classement ATP.