USA: la Fed s’apprête à agir rapidement pour resserrer sa politique monétaire

Le procès-verbal publié récemment de la réunion de politique générale de la banque centrale qui s’est terminée le 16 mars montre un fort consensus interne pour réduire le portefeuille massif d’obligations acquises pendant la pandémie au rythme de 95 milliards de dollars par mois.

“Les participants ont jugé qu’il serait approprié de faire évoluer rapidement l’orientation de la politique monétaire vers une position neutre”, selon le procès-verbal.

La Fed cherche notamment à défaire ses politiques d'”assouplissement quantitatif” qui ont stimulé l’économie pendant la pandémie, lorsque que la banque centrale accumulait un portefeuille de 9 000 milliards de dollars.

Selon le compte rendu, les participants ont “généralement convenu” de laisser s’écouler chaque mois jusqu’à 60 milliards de dollars de titres du Trésor et 35 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

Le procès-verbal confirme également que de nombreux responsables de la Fed envisagent de relever les taux d’un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions de politique monétaire.

Quelques-uns des responsables ont estimé qu’il y avait un risque important que l’inflation s’installe “si le public commençait à mettre en doute la détermination du Comité à ajuster l’orientation de la politique”.

Le mois dernier, la Fed a approuvé sa première hausse des taux d’intérêt en plus de trois ans, augmentant le taux de référence d’un quart de point de pourcentage pour le porter dans une fourchette comprise entre 0,25 % et 0,5 %. La banque centrale a également prévu une série de hausses supplémentaires cette année afin de rapprocher les taux de 2 %, dans un contexte d’inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies.