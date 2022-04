La Chine lance un nouveau satellite d’observation de la Terre

Le satellite, qui est entré avec succès en orbite, sera mis en réseau avec d’autres satellites en orbite pour former une constellation de satellites radar terre-mer et capturer des images radar fiables et stables.

Ces images bénéficieront d’une haute résolution avec une période de revisite d’une journée, améliorant ainsi les capacités de surveillance des satellites radar terre-mer de la Chine.

Il servira les domaines de la prévention et de l’atténuation des catastrophes marines, de la surveillance dynamique de l’environnement marin, de la recherche, la protection de l’environnement, la conservation de l’eau, l’agriculture et la météorologie, tout en contribuant à la sauvegarde des droits et intérêts maritimes.