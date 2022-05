La Belgique lance une nouvelle application pour lutter contre le Covid-19

GovApp rassemble les informations en matière de lutte contre la pandémie et peut également envoyer des messages reprenant des codes pour se faire tester et des avertissements en cas de contact à haut risque, expliquent les ministres de la Santé publique des différents niveaux de pouvoir (fédéral et entités fédérées).

L’application remplace le système d’envoi de SMS précédemment d’application. Ce procédé était sujet à la fraude et coûtait beaucoup d’argent au gouvernement, relèvent-ils dans un communiqué. Elle fonctionne sur la base du numéro de GSM et n’enregistre aucune donnée d’identité. De plus, le contenu des messages est crypté.

Il s’agit de la troisième application gouvernementale déployée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, après Coronalert et CovidSafe.

Selon les données publiées mardi par l’institut de santé publique Sciensano, tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en Belgique sont en forte baisse.

La moyenne quotidienne des contaminations était ainsi en recul de 20%, à 4.785 cas, durant la dernière semaine par rapport à la précédente. Cela alors que le nombre de tests régresse de 5%, à 19.400 par jour et que leur taux de positivité est de 27,3% (-4,9%).

La baisse était plus prononcée encore pour les admissions à l’hôpital (-22%), dont la moyenne quotidienne atteint désormais 138, et pour le nombre de décès par jour (-23%), qui s’établit à 15,1.

Au total, 2.227 personnes infectées par le Covid-19 se trouvent actuellement à l’hôpital (-19%), dont 133 aux soins intensifs (-19%). Enfin, le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, est estimé à 0,85. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à diminuer.