Le Paris SG, vainqueur (2-0) de Lorient sans la manière mercredi en Ligue 1, reste à un point au classement du leader Lille, son prochain adversare dimanche, et prend la 2e place à Lyon, tenu en échec par Brest (2-2).

A 11 contre 10 et avec une équipe largement remaniée, le champion de France s’est imposé grâce à un penalty de Kylian Mbappé (50e) et un but de Moise Kean (60e).