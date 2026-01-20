Inde-Émirats : accord de 3 milliards de dollars sur le GNL

Dans le cadre de l’accord, conclu lors d’une visite à New Delhi du président émirati Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, la société publique émiratie ADNOC Gas fournira, à partir de 2028, 0,5 million de tonnes de GNL par an pendant dix ans à Hindustan Petroleum Corporation, précise un communiqué conjoint des deux pays.

Ce contrat porte la valeur totale des engagements de l’ADNOC avec l’Inde à plus de 20 milliards de dollars, faisant de l’Inde son principal client.

Au-delà du GNL, New Delhi et Abou Dhabi ont convenu d’explorer des partenariats dans le nucléaire civil avancé, incluant les grands réacteurs et les petits réacteurs modulaires, ainsi que la sûreté et la maintenance des installations.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan ont également salué la forte progression des échanges commerciaux entre leurs deux pays depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) en 2022, notant que le commerce bilatéral a atteint 100 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024-2025, un niveau record.

Portés par cette dynamique, les deux pays se sont fixés pour objectif de « doubler leurs échanges à 200 milliards de dollars d’ici 2032 », indique le communiqué conjoint.

L’Inde et les Émirats ont, en outre, réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment la sécurité alimentaire, les infrastructures, la finance, les technologies émergentes et l’intelligence artificielle (IA).

Ils ont notamment acté une collaboration sur un cluster de supercalculateurs en Inde, l’exploration de centres de données, ainsi que le développement d’un écosystème spatial conjoint visant des missions communes et la commercialisation de technologies spatiales.

Les deux parties ont aussi souligné la solidité de la coopération en matière de défense et de sécurité, saluant la tenue d’exercices militaires conjoints et la signature d’une lettre d’intention pour un partenariat stratégique en matière de défense.