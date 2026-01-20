Maroc : principaux points du Budget économique prévisionnel 2026 (HCP)

Voici les principaux points du Budget économique prévisionnel (BEP) 2026 du Haut-Commissariat au Plan (HCP) :

– La croissance de l’économie nationale devrait s’accélérer à 5% en 2026, après un taux de 4,7% estimé en 2025.

– La valeur ajoutée agricole évoluerait de 10,4% en 2026, après 4,5% estimée en 2025.

– Les activités non agricoles auraient affiché une progression de 4,5% en 2025 et devraient augmenter de 4,3% en 2026.

– Le secteur primaire progresserait de 10% en 2026, après une évolution de 3,7% estimée en 2025.

– Le secteur secondaire aurait affiché une croissance remarquable de 4,8% en 2025 et devrait évoluer de près de 4,2% en 2026.

– Le secteur tertiaire devrait confirmer sa résilience avec une croissance de 4,3% en 2026 après 4,5% en 2025.

– L’inflation, mesurée par l’indice implicite du produit intérieur brut (PIB), devrait s’établir à 1,3% en 2026 après 1,9% attendue en 2025.

– La demande intérieure devrait croître de 5,7% en 2026, après 8% en 2025.

– L’épargne nationale devrait s’améliorer pour avoisiner 29,6% du PIB en 2025, puis 30,3% en 2026.

– Le déficit commercial devrait connaître une aggravation pour atteindre 21,3% du PIB en 2025 et 21,1% en 2026.

– Le déficit budgétaire devrait s’atténuer en 2026, pour se situer à près de 3,2% du PIB, en amélioration par rapport à 3,6% en 2025.

– La dette publique globale devrait reculer légèrement, passant de 78,9 % du PIB en 2025 à 77,5 % en 2026.

– Les créances sur l’économie devraient afficher une croissance de 6,8% en 2025 et 5,9% en 2026.

– La masse monétaire devrait croître de 6,8% en 2025 puis de 5,2% en 2026, compte tenu des réserves de change assurant 5,2 mois d’importations des biens et services en 2025 et 5,4 mois en 2026.

Par Atlasinfo (avec MAP)
