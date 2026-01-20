Ã‰lectricitÃ© : la Chine franchit le cap historique des 10.000 TWh consommÃ©s en 2025

La consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de la Chine a dÃ©passÃ© pour la premiÃ¨re fois en 2025 le seuil symbolique des 10.000 tÃ©rawattheures, un jalon rÃ©vÃ©lateur de lâ€™ampleur atteinte par la demande Ã©nergÃ©tique du pays.

Le volume total consommÃ© sâ€™est Ã©tabli Ã  10.400 tÃ©rawattheures sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e, en progression de 5 % par rapport Ã  2024, selon les chiffres de lâ€™Administration nationale de lâ€™Ã©nergie. Ce niveau propulse la Chine dans une catÃ©gorie Ã  part, aucun autre pays nâ€™ayant encore franchi ce seuil annuel, avec une consommation plus de deux fois supÃ©rieure Ã  celle des Ã‰tats-Unis.

Ã€ elle seule, la demande chinoise excÃ¨de dÃ©sormais la consommation cumulÃ©e de lâ€™Union europÃ©enne, de la Russie, de lâ€™Inde et du Japon, un Ã©cart qui donne la mesure du poids du pays dans lâ€™Ã©quation Ã©nergÃ©tique mondiale. Ce record sâ€™inscrit dans une dynamique portÃ©e par lâ€™industrialisation soutenue, lâ€™urbanisation continue et lâ€™extension rapide des usages Ã©lectriques, des chaÃ®nes de production aux data centers, sans oublier les transports et les mÃ©nages.

Si ce cap franchi traduit une activitÃ© Ã©conomique toujours robuste, il remet aussi au premier plan les enjeux dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et dâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition vers des sources moins carbonÃ©es, dans un pays dÃ©jÃ  premier producteur mondial dâ€™Ã©lectricitÃ©.

