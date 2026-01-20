Ã‰lectricitÃ© : la Chine franchit le cap historique des 10.000 TWh consommÃ©s en 2025

Ã€ elle seule, la demande chinoise excÃ¨de dÃ©sormais la consommation cumulÃ©e de lâ€™Union europÃ©enne, de la Russie, de lâ€™Inde et du Japon, un Ã©cart qui donne la mesure du poids du pays dans lâ€™Ã©quation Ã©nergÃ©tique mondiale. Ce record sâ€™inscrit dans une dynamique portÃ©e par lâ€™industrialisation soutenue, lâ€™urbanisation continue et lâ€™extension rapide des usages Ã©lectriques, des chaÃ®nes de production aux data centers, sans oublier les transports et les mÃ©nages.

Si ce cap franchi traduit une activitÃ© Ã©conomique toujours robuste, il remet aussi au premier plan les enjeux dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et dâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition vers des sources moins carbonÃ©es, dans un pays dÃ©jÃ premier producteur mondial dâ€™Ã©lectricitÃ©.