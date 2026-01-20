Afghanistan 7 morts dans un attentat contre un restaurant chinois à Kaboul

« Un Chinois de confession musulmane (…) et six Afghans ont été tués, et plusieurs autres personnes ont été blessées », a déclaré Khalid Zadran, porte-parole de la police de la capitale afghane, cité par des médias.

Selon ce responsable, « l’explosion s’est produite près de la cuisine » d’un établissement spécialisé dans la préparation de nouilles, principalement fréquenté par une clientèle musulmane chinoise. Il a ajouté qu’une enquête était en cours afin de déterminer précisément les circonstances de l’attaque.

L’ONG italienne Emergency a, pour sa part, indiqué avoir reçu sept corps sans vie, tandis que treize personnes ont été admises en chirurgie dans l’hôpital qu’elle administre, situé à proximité de ce quartier habituellement animé et abritant de nombreux restaurants. « Parmi les blessés, figurent quatre femmes et un enfant », a précisé Dejan Panic, directeur de l’ONG en Afghanistan, dans un communiqué.

L’attentat a été revendiqué par le groupe dit État islamique, selon le SITE Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet jihadistes.