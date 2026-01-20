La Bourse de Casablanca débute sur une note positive

En direct
Par
La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges sur une note positive mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,37% à 19.077,69 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,6% à 1.487,91 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,77% à 1.297,65 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,15% à 1.884,13 pts.

Aux valeurs individuelles, CMGP Group (+1,87% à 382 DH), Disty Technologies (+0,86% à 339,9 DH), Résidences Dar Saada (+0,76% à 166,75 DH), Managem (+0,65% à 8.200 DH) et Cartier Saada (+0,12% à 33,73 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Réalisations Mécaniques (-8,21% à 445,2 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,73% à 92,5 DH), Atlantasanad (-1,9% à 144,2 DH), Ennakl (-1,7% à 52,1 DH) et HPS (-1,61% à 551 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un repli de 1%.

 

Par atlasinfo (MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite