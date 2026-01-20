Temu rejoint Amazon au sommet du e-commerce transfrontalier

Menée en septembre 2024 auprès de 30.970 participants de 37 pays, l’étude confirme l’ascension fulgurante de Temu depuis ses publicités diffusées lors de la finale du championnat de football américain professionnel (Super Bowl) en 2023-2024 et son slogan « Shop Like a Billionaire ».

Amazon a, quant à lui, légèrement reculé, passant de 26% de parts de marché en 2022-2023 à 25% en 2024.

L’autre géant chinois Shein a stabilisé sa part à 9%, tandis qu’AliExpress (groupe Alibaba) a reculé à 8% contre 12% en 2023. Grand perdant, eBay a vu sa part s’effondrer de 68% entre 2018 et 2025, tombant à 5%.

« Les exportations chinoises de e-commerce, notamment celles de Temu, ont considérablement augmenté ces trois dernières années, bien que la chaîne d’approvisionnement mondiale évolue en raison des changements douaniers en 2025 et 2026 », a déclaré le directeur général de l’IPC, Holger Winklbauer.

Les États-Unis ont supprimé l’exemption de droits de douane pour les biens de moins de 800 dollars, tandis que l’Union européenne (UE) prévoit de collecter 3 euros par colis de moins de 150 euros dès juillet 2026.