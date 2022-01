France : le chômage en forte baisse au 4ème trimestre

Cette baisse représente 208.500 inscrits en moins au Pôle emploi, le chiffre total des chômeurs (catégorie A, sans activité) s’établissant à 3,336 millions, ajoute la même source.

Sur un an, la baisse est de 12,6%, soit 479.600 chômeurs en moins, une diminution record qui efface la hausse spectaculaire de 7,5% de 2020 due au Covid.

En incluant l’activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse au quatrième trimestre de 3,6% et s’établit à 5,659 millions, selon la Direction des statistiques (Dares) du ministère du Travail.

En glissement annuel, la baisse est de 5,8%, relève-t-on.

Pour ce qui est du chômage longue durée, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus a reculé de 4,1% au 4e trimestre (-6,2% sur un an), à 2,805 millions (catégories A, B et C). Ils représentent 49,6% du total des demandeurs d’emploi.