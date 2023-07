France : forte contraction de l’activité du secteur privé

L’activité du secteur privé en France s’est contractée en juillet pour le deuxième mois consécutif, accusant sa contraction la plus marquée depuis plus de deux ans et demi et signalant une dégradation de la conjoncture économique dans le pays.

Selon les données préliminaires publiées lundi par l’agence S&P Global, l’indice PMI composite de la France a reculé à 46,6 en juillet, après 47,2 en juin, au plus bas depuis novembre 2020. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l’activité par rapport au mois précédent, alors qu’un chiffre inférieur à 50 dénote une contraction. Dans le détail, l’indice PMI du secteur des services s’est établi à 47,4 en juillet, contre 48 en juin. L’indice PMI du secteur manufacturier a aussi reculé, à 44,5 en juillet après 46 en juin. “La conjoncture économique française s’est de nouveau dégradée en juillet, l’activité ayant reculé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services au cours du mois”, note Norman Liebke, économiste de Hamburg Commercial Bank, cité dans un communiqué de S&P Global, faisant savoir que “la contraction du volume global des ventes à l’export s’est en outre accélérée par rapport à juin”. “Les données PMI mettent en évidence un ralentissement sensible de l’économie, signalant notamment la plus forte baisse mensuelle de l’activité globale depuis celle observée en novembre 2020, laquelle avait été le prélude d’un repli du produit intérieur brut (PIB)”, poursuit l’expert. L’enquête signale toutefois une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes en France, les taux d’inflation des prix payés et des prix facturés s’étant repliés à des plus bas de respectivement 28 et 27 mois.