Espagne: l’inflation stagne à 3,5% en octobre

Une hausse des prix de l’électricité a compensé la baisse des prix des carburants et le ralentissement de la hausse des prix des aliments le mois dernier, explique l’INE.

La stagnation de l’inflation reflète ainsi une tendance à la hausse des prix de l’électricité et du gaz qui avaient fortement baissé il y a un an grâce au mécanisme d' »exception ibérique », par lequel l’Union européenne autorise l’Espagne et le Portugal à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d’électricité, précise l’INE.

Elle reflète aussi une baisse des prix des carburants, mais aussi une poursuite de la hausse des prix des aliments et boissons non alcoolisées, qui ne cessent d’augmenter à deux chiffres mois après mois depuis un an et demi.

Parmi les indices qui ont eu une influence positive sur la stabilité du taux d’inflation annuel, le logement qui a baissé de 7,7 %, principalement en raison de la baisse des prix de l’électricité et du gaz, moins forte qu’en octobre 2022.

L’inflation en Espagne s’était envolée après le déclenchement de la guerre en Ukraine, atteignant un pic de 10,8% durant l’été 2022. Une tendance qui a conduit le gouvernement à multiplier les coups de pouce budgétaires, avec des baisses de la TVA sur les produits de première nécessité et des réductions de taxes sur les carburants.