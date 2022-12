Énergies renouvelable s: inauguration de la centrale photovoltaïque de l’usine Nexans de Mohammedia

Installée sur la toiture de l’usine, la centrale est équipée de 4.640 panneaux photovoltaïques sur une superficie totale de 12.270 m2, annonce un communiqué conjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Groupe Nexans, faisant savoir qu’elle produira annuellement plus de 3.927 MWcr d’électricité, une capacité qui garantira une réduction conséquente des émissions en CO2 de plus de 2.700 tonnes par an, et couvrira ainsi 19% du besoin énergétique de l’usine.

“Le choix du groupe Nexans s’inscrit dans les objectifs du Maroc de développer une industrie propre, décarbonée et écoresponsable. Sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, notre pays a été pionnier dans le développement et l’utilisation des énergies renouvelables qui, aujourd’hui, présentent une alternative grâce à laquelle les industriels peuvent à la fois renforcer leur compétitivité, réduire leur facture énergétique et contribuer à atténuer l’impact des changements climatiques”, a déclaré, à cette occasion, M. Mezzour.

Et de préciser que la transition énergétique s’impose désormais en impératif industriel qu’il faut appréhender en tant qu’opportunité à saisir.

Pour sa part, M. Guérin a affirmé que cette inauguration s’inscrit au cœur de l’agenda de Nexans qui a fait de l’urgence climatique une priorité avec le ferme engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,2% par an à l’horizon 2030.

“L’usine de Mohammedia est au cœur de l’une des business units les plus performantes de notre Groupe. Un succès qui témoigne de 75 années de liens solides entre Nexans et le Maroc et qui ouvre la voie à une feuille de route commune en matière d’électrification durable, au travers notamment d’ambitieux projets d’investissements”, a-t-il ajouté.

De son côté, la directrice générale de Nexans pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, Selma Alami, a souligné l’importance du contexte dans lequel intervient cette inauguration.

“Le Maroc passe à la vitesse supérieure dans le développement des énergies renouvelables afin de garantir sa sécurité énergétique tout en se positionnant comme l’une des destinations mondiales les plus attractives en termes d’industrialisation verte”, a-t-elle dit.

Et de poursuivre : “Fort de sa légitimité historique et porté par les ambitions industrielles du Royaume, Nexans ambitionne d’accélérer son évolution positive dans la chaine de valeur, tout en continuant à apporter des solutions innovantes à ses partenaires”.

Le Groupe Nexans est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité, à savoir, Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.