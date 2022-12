Bruxelles : une exposition met en avant la richesse du patrimoine culturel de la femme marocaine

Placée sous la thématique “Femmes marocaines…Entre éthique et esthétique”, l’exposition, initiée par le Centre de la Culture Judéo-Marocaine (CCJM) de Belgique, donne à voir une variété de costumes, de parures, d’ornements et de bijoux traditionnels portés par les femmes marocaines, qu’elles soient juives, arabes ou amazighes, de façon à mettre en exergue une culture marocaine diverse et singulière.

L’événement a pour but, entre autres, de montrer et d’expliquer aux jeunes, mais aussi au public de manière générale, toute la diversité des costumes, des bijoux et des traditions liées à la femme marocaine, a souligné Paul Dahan, président du CCJM, dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de l’Agence marocaine de presse (MAP).

“Il n’y a pas un seul modèle de la femme marocaine, car elle est diverse. Nous essayons de montrer toute cette diversité, à travers plusieurs salles dédiées au voile et les différentes manière de le porter dans les traditions marocaines du nord au sud de l’est à l’ouest, aux perruques chez la femme juive, aux amulettes pour montrer comment les femmes se protégeaient du regard des autres sur leur beauté, aux tatouages chez la femme marocaine qui sont très divers selon les régions, et aux costumes”, a-t-il précisé.

“La marocanité est diverse dans ses bijoux, ses costumes, sa cuisine, sa musique et les Européens ne connaissent pas ça”, a relevé le président du CCJM, ajoutant qu’une salle est consacrée à la peinture orientaliste de femmes voilées.

De son côté, le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a indiqué que le conseil soutient et contribue à cette initiative culturelle et compte publier prochainement un livret sur l’exposition, en tant qu’outil permettant de mettre en lumière la richesse et la singularité du patrimoine lié à la femme marocaine.

L’exposition, qui sera accompagnée parallèlement par des activités culturelles, permettra également de donner un aperçu sur la situation de la femme marocaine dans le sillage des évolutions fondamentale dans ce domaine, consécutives à la généralisation de la scolarité et l’accès de la femme au marché du travail, a expliqué M. El Yazami.

L’événement offre également l’occasion de mettre en avant “les transformations sociétales et les rapports entre hommes et femmes dans la société marocaine, à la lumière, notamment, du débat engagé sur la réforme du Code de la famille”, a-t-il indiqué.

Le vernissage de cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 30 avril, a réuni plusieurs personnalités des mondes de la culture, de l’art et de la politique au Maroc et en Belgique.