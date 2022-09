Emmy Awards: “The White Lotus” de HBO raffle la mise

La série “The White Lotus” a remporté lundi soir cinq trophées lors de la cérémonie annuelle des Emmy Awards, tenue à Los Angeles.

La série de HBO, une satire sociale se déroulant dans un complexe fictif à Hawaï, a ainsi reçu des prix dans toutes les catégories dans lesquelles elle a été nominée, à savoir la meilleure mini-série, les trophées du meilleur second rôle masculin et meilleur second rôle féminin, le scénario et la réalisation.