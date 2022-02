Emmanuel Macron en tête des intentions de vote pour la Présidentielle

Emmanuel Macron est crédité de 24,5% d’intentions de vote. Il est suivi de la candidate du Rassemblement national (RN/extrême droite), Marine Le Pen, qui arrive deuxième à 18%, soit 3 points de plus que la semaine dernière. Le polémiste Éric Zemmour (Extrême droite) se maintient, quant à lui, à 13,5%. La candidate des Républicains Valérie Pécresse perd 2,5 points d’intentions de vote et pointe désormais à 11,5%.

Derrière ce quatuor de tête, la course se précise à gauche. Ainsi Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise (LFI/Gauche), poursuit sur sa dynamique et progresse de 0,5 point pour atteindre 11% des intentions de vote. Il n’est désormais plus qu’à un demi point de Valérie Pécresse et de la quatrième place, d’après ce sondage.

Ses concurrents, Yannick Jadot, candidat d’Europe Ecologie-Les Verts, se maintient à 5,5%, alors que Christiane Taubira (Gauche) perd 2 points pour pointer à 2,5%, à égalité avec Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste. Fabien Roussel du parti communiste redescend quant à lui à 4%.

Au second tour de la présidentielle, l’écart se réduit en cas de duel Macron-Le Pen. Le président sortant est ainsi donné vainqueur avec 55,5% des voix, soit une baisse de 1,5 point par rapport à un autre sondage la semaine précédente.

Face à Éric Zemmour, en revanche, l’écart se creuse de 2 points puisqu’il l’emporterait 66% contre 34% si le second tour avait lieu ce mercredi.