Échanges commerciaux Maroc-OCI : l’avenir s’annonce prometteur

D’ailleurs, ces échanges se sont élevés à plus de 87 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, malgré le ralentissement du commerce international causé par les fermetures et les mesures de précaution visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Le fort intérêt du Maroc au projet d’intégration économique de l’OCI augure d’un avenir meilleur pour les relations de partenariat avec ses pays membres. Ces relations s’inscrivent dans le cadre du partenariat ‘win-win’ avec comme directive première le partage de la prospérité et la mise en valeur des complémentarités entre les régions de l’espace OCI”, a affirmé la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), Latifa Elbouabdellaoui, dans une interview accordée à la MAP.

Les facteurs de réussite, a-t-elle poursuivi, sont bien présents à travers la mise à profit des richesses dont dispose chacun des pays membres, couplée au développement des chaînes de valeur régionales.

Au regard de ces potentialités, le Maroc dispose de tous les atouts pour renforcer son positionnement dans les chaînes de valeur régionales de la zone OCI, a estimé Mme Elbouabdellaoui.

La directrice du CIDC, qui a rappelé que les échanges entre le Maroc et les pays membres de l’OCI ont atteignent leur apogée en 2019 avec plus de 131 MMDH, a précisé que le Royaume a exporté en moyenne 33,5 MMDH, durant les trois dernières années, avec comme principaux produits les voitures de tourisme, l’acide phosphorique, les engrais naturels et chimiques, les fils et câble électriques et certains produits alimentaires.

Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 62,8 MMDH, comme moyenne des trois dernières années et ont concerné essentiellement les hydrocarbures, les produits plastiques et le soufre brut ainsi que les produits semi-finis en fer et acier.

L’e-commerce face au covid-19

Mme Elbouabdellaoui a, par ailleurs, indiqué que la pandémie du Covid-19 a montré l’importance du e-commerce. En 2020, les ventes de e-commerce mondial ont crû de 24% pour atteindre 4.280 milliards de dollars, ce qui représente 20% de toutes les ventes au détail.

Au niveau de l’espace OCI, il y a lieu de citer l’exemple de l’Indonésie et l’Égypte, dont la population dépasse les 200 millions d’habitants qui offrent des opportunités certaines pour le Maroc, a-t-elle fait remarquer, ajoutant qu’avec la multiplication des plates-formes électroniques utilisées par les opérateurs marocains, l’e-commerce se présente comme un maillon important dans le renforcement des circuits commerciaux pour les entreprises marocaines.

En outre, la directrice du CIDC a souligné que le secteur privé marocain s’évertue à tirer profit des opportunités du marché de l’OCI à travers le lancement récent de “Digital Now”, rappelant que cette nouvelle stratégie nationale vise à accélérer la transformation numérique et relever les freins écosystémiques.

Système des préférences commerciales: Quels avantages pour le Maroc ?

Parallèlement, Mme Elbouabdellaoui a fait savoir que l’opérationnalisation du système des préférences commerciales en juillet prochain permettrait d’atténuer les barrières tarifaires et administratives au commerce.

Ce système, a-t-il relevé, représente le point de départ vers une véritable intégration commerciale régionale qui offre l’accès à l’ensemble des marchés des 57 pays de l’OCI, avec des conditions préférentielles.

Le Maroc est parmi les pays membres de l’OCI qui ont satisfait les conditions de l’application du Système des préférences commerciales de l’OCI, au regard de l’importance donnée à l’intégration économique intra-OCI, a noté Mme Elbouabdellaoui, ajoutant que du fait de la levée progressive des barrières tarifaires et la facilitation du commerce, le Royaume a l’opportunité de s’approvisionner en matières premières et semi-produits, accélérer son processus d’industrialisation et ouvrir ses exportations sur de nouveaux marchés de l’OCI.

La conjoncture difficile que traversent les pays membres de l’OCI, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, met en exergue la nécessité de concerter les efforts pour une exploitation optimale des potentialités de ces pays. Il serait donc primordial d’examiner les approches et mécanismes à adopter pour stimuler les échanges commerciaux et atteindre les objectifs du programme d’action décennal de l’Organisation.