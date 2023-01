Djeddah: “Hajj Expo 2023” examine le développement des infrastructures et l’entretien des installations des Lieux Saints

Les travaux connaissent la présence d’un certain nombre de ministres des Affaires islamiques, des Wakfs et du Hajj, en plus des ambassadeurs et consuls accrédités auprès du Royaume d’Arabie saoudite.

Le Maroc est représenté à cette conférence par le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Taoufiq, et l’ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri.

La conférence et l’exposition sur les services du Hajj et de la Omra “Expo Hajj” ont discuté des possibilités de renforcer et d’améliorer les services d’infrastructure et de réhabiliter les installations dans les Lieux Saints, afin d’assurer la durabilité de la qualité des services fournis aux pèlerins, et leur faciliter l’accès facile aux Deux Saintes Mosquées pour accomplir leurs rituels en toute quiétude, ce qui enrichit leur expérience religieuse et historique, afin d’atteindre les objectifs des programmes de la ’’Vision 2030″ du royaume.

La conférence s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume d’Arabie Saoudite pour servir les pèlerins et leur créer un environnement approprié, afin de développer et d’améliorer l’infrastructure et le service, et l’entretien des installations dans les Lieux Saints et de jeter la lumière sur les efforts déployés par tous les secteurs de l’Etat pour développer et entretenir les installations des Lieux Saints, et pour fournir un environnement infrastructurel intégré, notamment les routes et les réseaux électriques, l’eau, Internet et les services de communication.

Dans le cadre de la conférence, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a organisé une session intitulée “Infrastructure et maintenance des installations des Lieux Saints”, pour mettre en évidence les projets les plus importants présentés par le ministère de l’Énergie, et pour jeter la lumière sur les efforts du ministère de Transport et logistique pour atteindre les objectifs du secteur du Hajj et de la Omra, et sur la préparation des infrastructures dans les Lieux Saints afin d’assurer la qualité de la couverture Internet et des services de communication, en plus des efforts fournis par le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture, tout en soulignant la qualité des services de santé fournis par le ministère de la Santé.

Le programme de cette conférence, de quatre jours, comprend de nombreux événements et activités parallèles, qui traitent des mécanismes permettant d’atteindre les principaux objectifs qui contribuent au développement du système en élevant le niveau de satisfaction des pèlerins, ainsi que de l’importance du rôle des applications électroniques pour faciliter l’accomplissement des rituels et piliers du Hajj et de la Omra, ce qui apporte confort et réconfort aux pèlerins, afin qu’ils puissent se consacrer à l’accomplissement des rituels du Hajj et de la Omra avec aisance et spiritualité.