France: le gouvernement présente son projet controversé de réforme des retraites

Parmi les mesures phares du projet présenté, l’âge de départ passe de 62 à 64 ans, les régimes spéciaux seront supprimés et la pension minimale sera portée à 1.200 € par mois pour tous.

“Nous devons être capables de regarder la réalité en face et de trouver des solutions pour réserver notre modèle social”, a dit Mme Borne lors de la conférence de presse dédiée à la présentation du projet, relevant que l’objectif de ce projet est de garantir l’équilibre du système à l’horizon 2030.

Ainsi, l’âge légal à partir duquel il sera possible de partir à la retraite en France sera graduellement relevé de 62 à 64 ans, à raison de trois mois par année de naissance.

“À compter du 1er septembre, l’âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030”, a expliqué M. Borne. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030.

Ce report de l’âge de retraite sera associé à une accélération du calendrier pour l’allongement de la durée de cotisations. Il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour une retraite à taux plein. “Nous maintiendrons à 67 ans, l’âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation”, a-t-elle précisé.

“Le deuxième pilier de notre projet est la justice. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue”, a souligné la première ministre.

En 2030, ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir dès 58 ans, ceux qui ont débuté entre 16 et 18 ans à partir 60 ans et ceux entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans, a précisé la cheffe du gouvernement. Les militaires et fonctionnaires dont les policiers pompiers et les aides soignantes dans la fonction publique hospitalière “pourront continuer à partir plus tôt”.

“Un départ à 62 ans taux plein sera maintenu pour les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude”, a-t-elle également ajouté.

La cheffe du gouvernement a aussi annoncé la fin des régimes spéciaux. “Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existant pour les nouveaux embauchés”, a annoncé Mme Borne, évoquant “une mesure d’équité”.

“Les régimes spéciaux sont devenus archaïques à mesure que la réalité des métiers a évolué et ainsi les régimes spéciaux sont aussi devenus progressivement plus injustes”, a déploré, de son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

“Les régimes spéciaux pour ce qui concerne l’assurance retraite seront fermés pour les nouveaux embauchés uniquement, à compter du 1er septembre 2023”, a-t-il ajouté.

Autre annonce très attendue, celle du minimum retraite. “Une vie de travail doit garantir une retraite digne”, a affirmé Mme Borne. Dans la nouvelle réforme, les personnes qui ont travaillé au SMIC toute leur vie “partiront désormais avec une pension de 85 % du SMIC net”, soit près de 1.200 € par mois.

Ce projet du gouvernement sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, avant d’être examiné par l’Assemblée nationale et le Sénat à partir de début février.