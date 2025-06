Des débordements ont éclaté samedi soir après le match entre le PSG et l’Inter Milan faisant deux morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels.

Deux morts, plusieurs blessés en France après le match entre le PSG et l’Inter Milan

Les personnes décédées sont un garçon de 17 ans qui a été poignardé à Dax et une jeune femme de 20 ans percutée par une voiture à Paris alors qu’elle se trouvait à bord de son scooter.

Les autorités déplorent également plusieurs blessés parmi les citoyens et les forces de l’ordre, notamment à Paris où des violences ont éclaté sur l’avenue des Champs-Elysées et aux abords du stade du Parc des Princes portant des dégâts sur la voie publique, avec des voitures incendiées et des devantures de magasins saccagées.

Selon un bilan provisoire établi par le ministère français de l’Intérieur ce dimanche matin et relayé par les médias, 192 manifestants, 22 membres des forces de l’ordre et sept pompiers ont été blessés.

La police a également procédé à 559 interpellations en France, dont 491 à Paris.

Le Paris Saint-Germain a décroché sa première étoile en Ligue des champions d’Europe, en battant le club italien de l’Inter Milan 5 buts à 0, en finale samedi soir à l’Allianz Arena de Munich.