Des diplomates amÃ©ricains quittent la Russie en raison des exigences rÃ©ciproques de Moscou

“La partie américaine suit nos instructions. Malheureusement, le processus de réduction du nombre d’employés des deux côtés se poursuit. Ce n’est pas notre choix, mais les employés de l’ambassade américaine quittent le pays suite aux demandes que nous avons présentées”, a déclaré le même responsable à la presse.

Auparavant, l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, avait indiqué qu’il ne resterait plus que 184 employés à l’ambassade de Russie à Washington après le départ d’un autre groupe en raison de la limitation par les États-Unis de la durée du mandat des diplomates russes à trois ans.

Plus tôt, en réponse aux sanctions anti-russes déclarées par Washington et à une nouvelle série d’expulsions de diplomates russes, Moscou a introduit une interdiction d’embauche de citoyens russes et de pays tiers par l’ambassade des États-Unis en Russie.

Depuis le 1er août dernier, l’ambassade US à Moscou a fonctionné avec un personnel réduit à 120 employés.