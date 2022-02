Lutte anti-terroriste: L’ONU appelle à renforcer les acquis face à la menace de Daech

“J’exhorte le Conseil de sécurité et l’ensemble des Etats membres à utiliser tous les outils à leur disposition pour maintenir les gains importants face à la menace posée par Daech, et ce pour empêcher son expansion régionale et réduire ses capacités à lancer des attaques et à recruter de nouveaux membres”, a souligné le Secrétaire général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

M. Voronkov s’exprimait lors d’un briefing au Conseil de sécurité sur le 14è rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la menace posée par Daech.

Il a relevé, dans ce cadre, que Daech et Al-Qaida, ainsi que leurs divers affiliés, restent des menaces “sérieuses”, au moment où les attentats terroristes fondés sur la xénophobie, le racisme et l’intolérance se multiplient, notant que ces menaces à la paix et à la sécurité internationales demeurent “significatives”.

L’attaque menée récemment par Daech contre une prison dans le Nord-ouest de la Syrie sert de rappel “poignant” de la violence “extrêmement brutale” de ce groupe terroriste, a-t-il indiqué, ajoutant que cette organisation continue d’opérer dans des parties rurales en Syrie et en Irak.

“Il est essentiel de capitaliser sur le momentum créé suite à la disparition du chef de de l’Etat islamique en Syrie, Abu Ibrahim al-Qurayshi et de s’attaquer aux griefs que Daech et d’autres groupes terroristes exploitent pour drainer de nouveaux adeptes”, a souligné le haut responsable onusien.

Il a, dans ce sens, insisté sur l’importance de mettre fin à la “situation de désespoir” qui prévaut dans les camps de déplacés et de détenus en Syrie et en Irak, tout en répondant aux besoins humanitaires de milliers de personnes notamment les enfants qui demeurent en proie à la radicalisation et au recrutement par les groupes terroristes.

“Il est primordial d’assurer l’accès humanitaire à ces lieux pour atténuer les souffrances et réduire les problèmes de sécurité”, a-t-il préconisé.