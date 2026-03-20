Décès de Chuck Norris : disparition d’une icône mondiale des arts martiaux

L’acteur légendaire et maître des arts martiaux Chuck Norris est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé vendredi le média américain TMZ, marquant la fin d’une figure emblématique du cinéma d’action international.

Né Carlos Ray Norris en 1940, l’acteur s’est d’abord illustré par une carrière sportive de haut niveau en karaté avant de conquérir Hollywood. Il est devenu une icône mondiale de la culture populaire, non seulement pour ses rôles de justicier implacable, mais aussi pour les célèbres « Chuck Norris Facts », une série de mèmes Internet célébrant ses capacités supposées surhumaines. Sa carrière a atteint son apogée télévisuelle avec la série Walker, Texas Ranger, diffusée pendant près d’une décennie.

Dans la filmographie de Chuck Norris, la mort de ses personnages est un événement extrêmement rare, l’acteur ayant bâti son image sur l’invincibilité. Sa disparition la plus célèbre à l’écran reste celle de son affrontement contre Bruce Lee dans le film La Fureur du dragon (1972), lors d’un combat final mythique au Colisée de Rome. Il est également « tué » dans le film de jeunesse The Wrecking Crew (1968), où il tenait un rôle mineur de figurant non crédité.

Le monde du cinéma et des arts martiaux rend hommage à un homme qui avait su transformer sa maîtrise technique en un succès commercial sans précédent. Au-delà de ses rôles musclés, Chuck Norris était également connu pour son engagement philanthropique à travers sa fondation Kickstart Kids, visant à aider les jeunes en difficulté par l’apprentissage des arts martiaux et des valeurs de discipline.