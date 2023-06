Davos d’été : la Chine appelle à préserver la stabilité des chaînes industrielles

La Chine a appelé, mardi, à préserver la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, allusion à la guerre commerciale qui oppose le pays aux Etats-Unis, première puissance mondiale.

S’exprimant à l’ouverture de la 14è rencontre annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom de Davos d’été, le Premier ministre chinois, Li Qiang, a souligné que la communauté internationale doit s’opposer à « la politisation des questions économiques et commerciales et à maintenir conjointement la stabilité et la circulation sans entrave au sein des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, de sorte que les fruits de la mondialisation économique bénéficient aux différents pays et peuples d’une manière plus équitable ». Le responsable faisait référence à la guerre commerciale qui oppose son pays aux Etats-Unis notamment au sujet de l’accès de la Chine aux semi-conducteurs, composants essentiels des nouvelles technologies.

M. Li a, d’autre part, assuré que la Chine devrait atteindre son objectif de croissance économique d’environ 5% cette année. La croissance au deuxième trimestre a été supérieure à celle rapportée au premier trimestre, a dit le Premier ministre, relevant que la Chine possède la capacité de réaliser un développement stable et soutenu de haute qualité de son économie à long terme. Selon des chiffres rendus publics récemment par le bureau national chinois des statistiques, le PIB du pays s’est installé à 4,5% durant le premier trimestre de 2023.

Sur un autre registre, le responsable chinois a souligné que la paix et la stabilité devraient être davantage promues face aux conflits et à l’instabilité. Ces dernières années, différentes sortes de guerres et de conflits ont non seulement entraîné d’énormes désastres pour les populations des régions concernées, mais ont également causé d’importants dommages au développement mondial, a indiqué M. Li. Il a appelé à des efforts solides pour défendre fermement l’équité et la justice, travailler pour résoudre le dilemme de la sécurité et sauvegarder conjointement un environnement de développement pacifique et stable. La 14è rencontre annuelle des nouveaux champions, qui se tient sous le thème « l’entrepreneuriat : la force motrice de l’économie mondiale », se tient ave la participation de plus de 1.500 responsables gouvernementaux et experts de différents horizons. Plusieurs questions sont à l’ordre du jour de ce Davos d’été de trois jours dont la croissance économique, la transition énergétique, la situation économique postpandémiques, la sauvegarde de la nature et du climat et la promotion de l’innovation.

L’objectif principal de l’édition de cette année est d’encourager l’innovation et l’entreprenariat dans le monde et d’explorer de nouvelles fenêtres pour la reprise de l’économie mondiale, ont indiqué les organisateurs, relevant que le conclave de Tianjin focalisera également sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la résilience de l’économie mondiale face aux défis. Selon la Commission nationale du Développement et de la Réforme de la Chine, le forum vise à réinspirer l’innovation et l’esprit d’entreprise en Asie et dans le monde, à explorer les moyens de relance économique et de développement durable, et à aider les participants à être au courant des perspectives économiques de la Chine et de l’Asie.