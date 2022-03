Covid-19 : la Chine s’adaptera à l’évolution de la situation pandémique (PM)

La Chine adoptera une approche plus scientifique et plus précise dans le cadre de sa lutte contre la propagation du Covid-19, tenant compte de l’évolution du virus, a indiqué le Premier ministre chinois, Li Keqiang.

La lutte de la Chine contre la pandémie sera guidée par le souci de sauvegarder les vies humaines tout en stabilisant l’économie et les chaines d’approvisionnement, a dit Li. La Chine a enregistré vendredi 2,157 nouvelles infections au Covid-19, a indiqué samedi la commission nationale de la santé. Ce bilan représente une légère baisse par rapport aux 2.388 infections comptabilisées jeudi. Aucun cas de décès lié à la pandémie n’a été rapporté dans le pays depuis 2020. Le Premier ministre chinois a, d’autre part, indiqué que depuis le début de la pandémie, il y a environ deux ans, la Chine a tenté de coordonner l’action de contrôle de la pandémie et le développement socio-économique tout en œuvrant en faveur du renforcement de la coopération internationale. Faisant observer que le virus est en évolution continue, le responsable chinois a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre la recherche dans le domaine du développement des vaccins et des médicaments anti-coronavirus. Il a appelé à davantage de coordination entre les pays du monde en vue de juguler l’impact de la pandémie. La Chine connaît depuis le début du mois en cours sa plus grave envolée de Covid-19 depuis la première vague détectée fin 2019. Le président Xi Jinping a appelé cette semaine à intensifier les efforts visant à freiner au plus vite la propagation du Covid-19 dans le pays dans le cadre de la stratégie « tolérance zéro » adoptée par le pays depuis le début de la pandémie. Il a mis l’accent sur la nécessité de protéger les vies humaines conformément à la stratégie « tolérance zéro ». La stratégie avait permis à la Chine d’endiguer rapidement la pandémie dès le printemps 2020 en adoptant des mesures de confinement très strictes frappant parfois des villes entières.