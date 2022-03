Une rencontre virtuelle “Morocco Israel Tourism Investment Summit”, le 22 mars

Ce webinaire réunira un grand nombre d’investisseurs touristiques et hôteliers des deux pays et au-delà mais également, des fonds d’investissement, des propriétaires et développeurs d’hôtels, de grandes firmes internationales de gestion hôtelière, ainsi que les experts du secteur, et constituera un coup d’envoi aux nouvelles relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays notamment en matière d’investissement touristique, relève le communiqué.

“En effet, il s’agira de la première rencontre entre les deux communautés d’affaires et de l’investissement touristique et hôtelier qui se veut initiatrice de partenariats fructueux, pour fonder une plateforme d’affaires par excellence où d’innombrables projets pourront être proposés”, souligne la même source.

La SMIT ambitionne à travers ce webinaire de renforcer le positionnement de la destination Maroc auprès des hommes d’affaires israéliens et internationaux en tant que terre propice à l’investissement touristique, de présenter les avancées du Royaume dans les classements internationaux liés au climat des affaires ainsi que de promouvoir les nombreux atouts que recèle l’environnement d’investissement au Maroc.